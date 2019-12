Koszykówka. BM Slam Stal - WKS Śląsk Wrocław 80:100

W bardzo ciekawy sposób swoje karty rozgrywał trener Vidin. W strefie podkoszowej płynnie wymieniali się pozycjami Humphrey Gabiński, Dziewa (bardzo dobra kwarta – 9 pkt, jedna trójka) i Chrabascz, zaś na obwodzie rotował siłami Łączyńskiego, Musiała i Josepha, który po raz pierwszy grał jako rozgrywający. To jednak pierwszy z nich błyszczał najjaśniej w tej części meczu, rozdając aż 4 asysty.

Do pierwszej piątki Śląska wrócił Devoe Joseph. Obok Kanadyjczyka mecz rozpoczęli: Kamil Łączyński, Mathieu Wojciechowski, Michał Gabiński i Michael Humphrey. Mecz otowrzyła akcja 2+1 Gabińskiego. Kapitan Śląska pewnie wykorzystał rzut osobisty, mimo że w poprzednich meczach miewał z tym elementem problemy. Wkrótce dołożył kolejną „trójkę”, tym razem zza łuku. Właśnie na dystansie ostrowianie znaleźli receptę na WKS – aż cztery rzuty Stali kończyły w obręczy, w tym dwa nowej-starej gwiazdy EBL, Filipa Dylewicza.

Dopiero po trzech minutach drugiej kwarty odblokował się Joseph, firmowym rzutem za trzy. Łącznie WKS trafił w tej części meczu cztery rzuty (w tym trzy Kanadyjczyka) z dystansu dzięki czemu momentami miał aż plus 11 na tablicy wyników. Do przerwy dowiózł ośmiopunktową przewagę przy stanie 37:45. Co pokazały nam pierwsze dwie kwarty? Przede wszystkim dużo większe zaangażowanie w defensywie (18 zbiórek, po 2 bloki i przechwyty) i bardzo wysoka intensywność gry, podtrzymywana przez Vidina równie intensywną rotacją (18 punktów zdobytych z ławki).

Początek drugiej połowy to grad trójek WKS-u – Łączyński, Wojciechowski i Gabiński powiększyli różnicę punktową do aż 14 oczek, ku dużej uciesze żywiołowo reagującego Vidina. Trzecia kwarta była już niemal doskonała w wykonaniu Trójkolorowych. Agresja w obronie – tu duże brawa dla Dziewy i Humphreya, świetna skuteczność zza łuku (6/9) i olbrzymia konsekwentność. Na początku ostatniej kwarty przewaga stała na poziomie 14 pkt.