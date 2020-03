Koszykówka. Mecz Śląsk - Anwil w hali Orbita (17 marca 2020 r.)

Choć w tabeli Anwil jest kilka pozycji wyżej, lepsze nastroje mimo wszystko chyba panują w Śląsku. Forma drużyny Olivera Vidina rośnie, co Trójkolorowi pokazali, efektownie pokonując Spójnię Stargard 85:65. Z kolei we Włocławku muszą mierzyć się z kilkoma kontuzjami, a w ostatni weekend podopieczni Igora Milicicia wysoko przegrali ważny mecz ze Stelmetem Zielona Góra na własnym parkiecie.

W takich meczach punkty, pozycja w tabeli i wszystko inne schodzi jednak na dalszy plan. Liczy się tylko to, by dać z siebie absolutnie wszystko i pokonać odwiecznego rywala! Tego wieczoru będziemy potrzebować waszej pomocy wyjątkowo mocno! "Świętej wojnie" towarzyszyć będą występy Cheerleaders Śląsk Wrocław, strefa gastronomiczna i stoisko z piwem Śląsk Basket. W przerwie do wygrania będzie 1000 zł w konkursie rzutu z połowy organizowanym wspólnie z LVBet, nie zabraknie również krótkich konkursów pomiędzy kwartami. Szykują się też inne niespodzianki – śledźcie media społecznościowe koszykarskiego Śląska, by być na bieżąco!