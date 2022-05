Śląskowi pozostały już tylko dwa kroki do tytułu. We wtorek czwarty finał

Każdy z trzech rozegranych dotychczas finałów miał podobny scenariusz. Śląsk imponował w pierwszej kwarcie, a następnie do głosu dochodzili „Legioniści”. Warszawianie po trzech kwartach niedzielnego meczu prowadzili 61:60, ale ostatnia „ćwiartka” należała do wrocławian, którzy w rywalizacji o złoto wyszli na prowadzenie 2-1 (gra się do czterech zwycięstw).

Największym ojcem sukcesu „Trójkolorowych” był Aleksander Dziewa, który wprawdzie mecz zaczął na ławce, ale podnosząc się z niej, rzucił 12 punktów w pierwszej kwarcie, a do przerwy trafił 7 z 8 rzutów z gry. Reprezentant Polski dobrą skuteczność utrzymał do końca spotkania (72,7 proc. rzutów z gry).

– Każdy mecz ma swoją historię, a rolę trenera jest, by podejmować jak najlepsze decyzje. Ja dzisiaj podjąłem w sprawie składu taką, a nie inną. Cieszę się, że wygraliśmy i odzyskaliśmy prowadzenie w tej serii. Ale nic nie jest w niej jeszcze przesądzone – stwierdził Andrej Urlep, szkoleniowiec Śląska.