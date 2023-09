Kończy się przebudowa zabytkowego tunelu kolejowego koło Jeleniej Góry. Kiedy koniec prac wartych 130 mln zł?

Tunel w Trzcińsku drąży Katarzyna. Skąd takie imię dla maszyny?

Zasadnicze prace w tunelu w okolicy Trzcińska, związane z drążeniem i usuwaniem dotychczasowej obudowy kamiennej, zbliżają się do końca. Do wydrążenia pozostało już ok. 30 m z liczącego ok. 300 m obiektu.

Roboty prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej maszyny „TEM”, której nadano imię Katarzyna, w nawiązaniu do patronki kolejarzy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Urządzenie waży 120 ton i mierzy ok. 22,3 m. Dzięki technologii „tunel w tunelu” możliwe jest skuwanie materiału skalnego – poszerzenie obiektu do wymaganych rozmiarów – i „natryskiwanie” betonu na ściany.

Obudowa urządzenia tworzy przestrzeń umożliwiającą bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego bez dodatkowych osłon toru, co w efekcie do minimum ogranicza zmiany w komunikacji w czasie realizowanych prac. W ciągu doby maszyna usuwa urobek z odcinka ok. 2 m.

ZOBACZ TAKŻE: