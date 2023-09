Malowniczą linię z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego właśnie przejął od PLK samorząd dolnośląski. Ostatni pociąg przejechał tam w 2016 roku

Samorząd dolnośląski przejął linię kolejową Jelenia Góra-Lwówek Śląski

Kiedy na linię Jelenia Góra - Lwówek Śląski powrócą pociągi?

Kolej Doliny Bobru ze słynnym wiaduktem

Samorząd województwa dolnośląskiego już rok temu mówił o zamiarze przejęcia linii nr 283, tak jak to zrobił z trasami do Karpacza, Świeradowa-Zdroju czy Sobótki. O ile z nimi poszło szybko, to z linią Jelenia Góra-Lwówek Śląski było gorzej. Problemem blokującym jej bezproblemowe przejęcie były kwestie własnościowe, ponieważ liniami zarządza PKP PLK, a nieruchomości w obrębie linii należą do PKP SA. Zarząd województwa dolnośląskiego nie czekał, aż obie spółki dojdą do porozumienia i wnioskował do ministra infrastruktury o przejęcie na 30 lat w zarząd linii nr 283. Ta sama sytuacja była na linii nr 322 do Stronia Śląskiego. Gdy tylko minister infrastruktury wydał na to zgodę, podpisano umowę z PLK SA.