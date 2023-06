Kolejna ślepa uliczka opozycji w sejmiku dolnośląskim. Nie udało jej się odwołać zarządu województwa. Przegrała kluczowe głosowanie

Koalicja rządząca zakłada, że w następnych głosowaniach podczas kolejnych sesji sejmiku, do końca kadencji opozycja nie będzie torpedować wszystkiego dla zasady.

- Dzisiaj po raz kolejny okazało się, że opozycja się skompromitowała. Pokazała do tego, że nie potrafi się dogadać we własnym gronie. Wszelkie nawoływania do dołączenia do opozycji to gra polityczna. Opozycja jest skłócona i nie potrafi działać wspólnie tak, jak robi to klub PiS z Bezpartyjnymi - stwierdza Piotr Karwan, przewodniczący klubu PiS w sejmiku.