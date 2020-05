Kiedy otwarcie granic? Loty międzynarodowe mają ruszyć w lipcu!

Kiedy granice mogą zostać otwarte? Loty międzynarodowe mają wrócić w lipcu

W czwartek, 21 maja wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że zniesienie kontroli granicach wewnętrznych UE mogłoby nastąpić w połowie czerwca. - W połowie czerwca większość granic w Unii Europejskiej prawdopodobnie będzie otwarta - stwierdziła w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl

Wstępny plan przywracania ruchu lotniczego w Polsce zakłada natomiast, że loty międzynarodowe z naszego kraju miałyby wrócić najpewniej na początku lipca - podaje Fly4free.pl. Taka data padła na spotkaniu prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z przedstawicielami polskich lotnisk. Póki co, rząd zdecydował się na odmrożenie lotów krajowych - te mają być dostępne już od 1 czerwca.

Polska zamyka granice, by zatrzymać koronawirusa

Zmiany przy przekraczaniu granicy zostały wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Tymczasowa kontrola graniczna miała być początkowo prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. Szef MSWiA zdecydował jednak o wydłużeniu tego terminu najpierw do 13 kwietnia, następnie do 3 maja, ponownie o kolejnych 10 dni - do 13 maja, a następnie o kolejny miesiąc - do 12 czerwca 2020 r.