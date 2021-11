Operator SMG p/z (Operator SWS) Miejsce pracy: KGHM ZANAM S.A. Zakres obowiązków: 1. Obsługa samojezdnych maszyn górniczych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz DTR. 2. Wykonywanie wymaganych przeglądów. 3. Wykonywanie drobnych napraw. 4. Dbanie o należyty stan techniczny SMG. 5. Bieżące prowadzenie książki pracy maszyn. OFERUJEMY: 1. Stabilne zatrudnienie w dużej firmie. 2. Przejrzyste warunki zatrudnienia. 3. Atrakcyjny system premiowania. 4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 5. Możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień. 6. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego. 7. Dofinansowanie do zorganizowanych dojazdów pracowniczych. 8. Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „Barbórkowe”. 9. Preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. 10. Abonamentową opiekę medyczną (również dla rodziny). 11. Przyjazną atmosferę w pracy. 12. Bogaty pakiet socjalny m.in.: - karty sportowo-rekreacyjne MultiSport, - świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”, - integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne, - pożyczki na cele mieszkaniowe, - dofinansowanie do wycieczek i kolonii dla dzieci. Nasze wymagania: wykształcenie - zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne. o kierunku mechaniczny lub pokrewne. wymagany staż - 12 miesięcy Ukończony kurs operatora Samojezdnych Maszyn Górniczych. Odporność na stres. Umiejętność pracy w zespole. Mile widziane: Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku ślusarz-mechanik lub operator SMG p/z. Dodatkowym atutem będzie znajomość budowy SMG.