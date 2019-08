KFC wprowadza wegańskie "kurczaki". Kiedy będą w Polsce?

KFC: wegańskie kurczaki

KFC to sieć restauracji typu "fast food", która bardzo silnie kojarzy się z mięsem. Flagowym daniem serwowanym w KFC są bowiem kubełki pełne smażonego kurczaka. Niemałym zaskoczeniem jest więc fakt, że sieć zdecydowała się wprowadzić do swojej oferty wegańskie smażone "kurczaki" pod nazwą "KFC Beyond Fried Chicken".