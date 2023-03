Wrocławskie restauracje z lat 50. XX wieku. Zobaczcie kultowe restauracje, jadłodajnie i stołówki we Wrocławiu. Unikalne zdjęcia Marcin Torz

Choć w latach 50. we Wrocławiu było ponuro, a na patronów ulic wybierano takie persony jak Józef Stalin, to mieszkańcy mogli na chwilę zapomnieć o rzeczywistości i zabawić się na dancingu albo najeść się do syta w barach mlecznych, gdzie serwowano dobre i tanie jedzenie. Obejrzyjcie zdjęcia. Tam kiedyś jadali wrocławianie. To były kultowe restauracje, które przetrwały do dziś?