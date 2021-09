Już w grudniu pojedziemy pociągiem z Wrocławia do Świdnicy (SZCZEGÓŁY) r

fot. Piotr Krzyżanowski

Po ponad 20 latach pojedziemy pociągiem z Wrocławia do Świdnicy. Mieszkańcy Dolnego Śląska zyskają dodatkowy dostęp do kolei. We wrześniu zakończono prace na torach między Wrocławiem a Sobótką. Przygotowywane są perony, przejazdy i mijanki. Inwestycja za ponad 200 mln zł realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem środków unijnych z RPO Województwa Dolnośląskiego.