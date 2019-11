Jednorożce jednak istnieją! Pomogło je odnaleźć wrocławskie zoo [ZDJĘCIA]

Odnalezienie kanczyla srebrnogrzbietego oznacza, że być może ten gatunek uda się ocalić. Choć z pewnością nie będzie to łatwe.

Nie można tak po prostu odławiać zwierząt z natury, żeby prezentować je w ogrodach zoologicznych. Zwierzęta są przypisane do natury, a do zoo trafiają jedynie te, które naprawdę nie mają innego wyjścia albo dla których życie w zoo może być ratunkiem

- tłumaczy Joanna Kij z wrocławskiego zoo.

Kanczyl srebrnogrzbiety trochę przypomina jelonka, jest jednak bardzo mały

.

Osiąga długość 40 cm, a masa jego ciała nie przekracza 1,7 kg. To zwierzę kopytne. Ma też srebrną sierść na grzbiecie, przez co dzieciom może się kojarzyć z patronusem Harry'ego Pottera (patronusem Harry'ego był srebrny, świetlisty jeleń).

Kanczyla srebrnogrzbietego odkryto w 1910 roku

Następnie, przez 80 lat, nie udało się tych danych ani zweryfikować. W styczniu 1990 r. jeden z osobników padł ofiarą myśliwych. W roku 2018, dzięki fotopułapkom, udało się namierzyć kanczyla w lasach południowego Wietnamu. Zdjęcia do weryfikacji rozesłano do ogrodów zoologicznych na całym świecie, m.in. do zoo we Wrocławiu.