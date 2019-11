Jazzowy Dzień Życzliwości - Vertigo w Cafe Równik

Tego dnia będzie można usłyszeć i zobaczyć Barbarę Piotrowską na wokalu, Pawła Lisieckiego na gitarze, Mateusza Maniaka na instrumentach perkusyjnych i Karola Wieczorka grającego na saksofonie. Koncert będzie nawiązywał do największych utworów jazzowych ale i nie tylko, we wspaniałych aranżacjach.

Zysk z biletów będzie przeznaczony dla podopiecznych Cafe Równik i Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Cafe Równik prowadzi Stowarzyszenie zajmujące się terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie, które kontynuują tu terapię mowy i myślenia przez pracę.

Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci" działa nieprzerwanie od 2007 roku. Opiekuje się dziećmi w ich własnych domach, na całym Dolnym Śląsku. Dzięki temu rodzina razem z małym chorym jest u siebie. Do dyspozycji rodzin są pracownicy medyczni, niemedyczni i wolontariusze. To oni dbają o jak najwyższą jakość życia dziecka, a przede wszystkim, by nie towarzyszył mu ból. Walczą też ze strachem, przywołują radość i uśmiech, celebrują radość z najmniejszych rzeczy. Troską otaczani są także najbliżsi chorującego.