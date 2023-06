Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Książka pracownicy socjalnej z Dolnego Śląska

Liczby mierzą niewygodne prawdy i generują bezlitosne statystyki.

Kim jest zagadkowa nieznajoma?

Mijasz ją czasem w tłumie, kiedy zamyślona mknie przez miasto w pośpiechu. I nie przyszłoby Ci do głowy, że ta niepozorna kobieta spełnia się w profesji, zastrzeżonej dla wytrwałych i wrażliwych twardzieli - wszak pracownikiem socjalnym z krwi i kości jest się wyłącznie z powołania. Arleta zna człowiecze dramaty „od podszewki” i co dnia stawia im czoła, bez wahania podejmując rękawicę. Nie odstręcza jej przykra woń ubóstwa, nie zraża smutny koloryt bezdomności, niemy krzyk przemocy ani stłumiony szept starości. Nieraz staje na placu boju w pojedynkę, by ocalić zagubionych w spirali życia przed samotnością, cierpieniem, a nawet śmiercią. Czy wystarczy jej zapału, by sprostać wyzwaniom i rozwiązać nabrzmiałe problemy tych, którym powinęła się noga i dać nadzieję tym, którzy stracili wszystko? Czy można wygrać nierówną walkę z ludzkimi słabościami?

„Wspomnienia socjalnej” obalają stereotypy i burzą mury obojętności. Jesteś gotów na konfrontację z boleśnie wyzwalającą nagą prawdą?

Wspomnienia socjalnej

