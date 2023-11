Intensywny fetor w centrum Wrocławia. Straż, pogotowie gazowe i MPWiK interweniują w kilku miejscach Jarosław Jakubczak

We wtorek (7 listopada), w godzinach wieczornych, do straży pożarnej i pogotowia gazowego wpłynęły liczne zgłoszenia od mieszkańców Wrocławia, których zaniepokoił fetor wydobywający się ze studzienek kanalizacyjnych w centrum miasta. Smród wdziera się też do domów. To nie pierwsza taka sytuacja we Wrocławiu.