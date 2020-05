Hotel Grand we Wrocławiu coraz wyższy. Byliśmy na placu budowy [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

Biurowiec City One przy ul. Traugutta we Wrocławiu został sprzedany. Cena? Jedyne 34 mln euro!

Grupa Archicom sprzedała biurowiec City One - pierwszy z dwóch budynków kompleksu City Forum przy ulicy Traugutta we Wrocławiu. Właścicielem obiektu został, jak na razie anonimowy, międzynarodowy inwestor. Wartość transakcji to 33,8 mln euro.