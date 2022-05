Halo, panie Sutryk! Te ulice we Wrocławiu wymagają pilnego remontu! [ZDJĘCIA]

Prezydent Wrocławia chętnie nagrywa się i pokazuje w mediach społecznościowych na tle inwestycji drogowych, gdzie powstają np. tory tramwajowe, ścieżki rowerowe lub malowane są buspasy. Są jednak ulice, z których nieprędko zobaczymy prezydenckie relacje. To ulice, które od lat nie mogą doczekać się remontu. Część z nich jest co jakiś czas "reanimowana" plackami asfaltu, które, nakładając się na siebie, tworzą jeszcze większy tor przeszkód. Na długiej liście są zarówno główne i ważne w miejskim układzie komunikacyjnym drogi, jak i te mniejsze, ale często niezwykle ważne dla lokalnej społeczności. Niektóre z nich tak naprawdę już dawno powinny zostać zamknięte dla ruchu, bo są niebezpieczne. Dziurawe jezdnie to nie tylko krótsze życie zawieszenia aut, lecz także bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym, mogące doprowadzić do niebezpiecznych wypadków. Choć stworzona na podstawie sygnałów od naszych Czytelników lista już jest wstydliwie długa, to i tak z pewnością można jeszcze dopisać do niej kolejne ulice, których stan nawierzchni jest co najmniej niekomfortowy. Zobaczcie, które ulice we Wrocławiu wymagają pilnego remontu. Do kolejnych zdjęć można przejść za pomocą strzałek lub gestów.

Jarosław Jakubczak/ Polska Press