Halo? 112? Potrzebna pomoc! Oto, jak działa telefon alarmowy na Dolnym Śląsku [ZDJĘCIA]

W naszym kraju jest 17 centrów powiadamiania ratunkowego. Jedno z nich działa we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej . Wrocławskie CPR obsługuje teren całego województwa dolnośląskiego. Ale nie tylko - w przypadku awarii lub chwilowego przeciążenia do CPR we Wrocławiu kierowane są także połączenia z całej Polski. W czasie doby pracownicy Centrum odbierają około pięciu tysięcy zgłoszeń. Liczba ta jest jednak uzależniona od dnia tygodnia, pogody, pory roku. Miesięcznie jest to średnio 150 – 180 tys. telefonów.

Dzwonią dorośli, dzwonią dzieci...

Z jakimi sprawami najczęściej dzwonią ludzie na 112? Największa liczba zgłoszeń dotyczy złego samopoczucia. Wiele zgłoszeń związanych jest z kolizjami i wypadkami drogowymi, interwencjami domowymi lub zakłóceniami porządku publicznego. Niekiedy zdarzają się telefony złośliwe blokujące numer alarmowy (np. wielokrotne wybieranie numeru alarmowego, a następnie rozłączanie rozmowy) lub takie, które obrażają pracowników. Zgodnie z kodeksem wykroczeń wprowadzanie w błąd, bądź złośliwe blokowanie linii alarmowej podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych . Na 112 dzwonią nie tylko dorośli, ale też i dzieci - jednak takich telefonów jest niewiele. - Zgłaszane przez nich sprawy dotyczą zazwyczaj sytuacji domowych lub bezdomnych zwierząt. Dzieci są jednak świadomymi rozmówcami. Niejednokrotnie, w trudnej sytuacji, przekazują wszystkie niezbędne informacje sprawniej niż osoby dorosłe - informuje Karina Sikora-Wojtarowicz, kierownik oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu.

W sprawie COVID-19

Cierpliwość, opanowanie, dyscyplina...

Na stanowisku operatora numerów alarmowych zatrudnionych jest w całej Polsce ponad 1,1 tys. osób, we Wrocławiu jest obecnie 70 pracowników. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać pracownikiem Centrum?

- Operatorem numerów alarmowych może być osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym, ukończyła szkolenie podstawowe dla operatorów numerów alarmowych i zdała egzamin, posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - informuje Karina Sikora-Wojtarowicz, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. - Dodatkowo ważne cechy to: komunikatywność, kreatywność, decyzyjność, asertywność, cierpliwość, umiejętność słuchania, opanowanie, odpowiedzialność, dyscyplina, umiejętność pracy z wykorzystaniem sprzętu teleinformatycznego – dodaje.