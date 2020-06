Grupa Żelazny znów na niebie. Zobaczcie, jaki dali pokaz! [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

Grupa Żelazny powstała w 2000 r. w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. To najsłynniejsza grupa akrobacyjna w Polsce, która daje pokazy na całym świecie. W jej składzie są obecnie: Wojciech Krupa, Piotr Haberland, Paweł Antkowiak, Wojciech Muszyński i Agata Nykaza. We wtorek (16 czerwca) można było podziwiać ich umiejętności na niebie nad Bydgoszczą. Byliśmy tam i mamy dla Was zdjęcia. Jak oni latają! Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej.

