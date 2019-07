Groźny wypadek sparaliżował ruch na Ołbinie. Trzy osoby ranne (ZDJĘCIA)

Utrudnienia pojawiły się na Ołbinie na ul. Jedności Narodowej oraz Wyszyńskiego w stronę północy Wrocławia. Wszystko przez wypadek, do którego doszło na mostach Warszawskich. Przed godziną 17 najezdni w kierunku al. Kromera zderzyły się trzy samochody osobowe. Kierowca forda z nieznanych przyczyn wjechał w tył dwóch innych aut stojących w korku, powodując duże szkody. Trzy osoby zostały ranne i zabrane do szpitala. Sytuacja w tym miejscu powoli wraca do normy.

