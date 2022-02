Gigantyczne podwyżki czynszu we wrocławskich TBS. Tymczasem miejska spółka sponsoruje klub koszykarski Magdalena Pasiewicz

TBS Wrocław podnosi opłaty, lokatorzy płacić będą nawet 2000 zł co miesiąc. Wszystkie czynsze idą w górę, ale najwięcej zapłacą mieszkańcy ogrzewani gazem. Zdruzgotani informacją mieszkańcy TBS protestują i mają wątpliwości co do działania zarządu miejskiej spółki. Zapowiadają protest.