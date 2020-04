Genialny Max Berg urodził się 150 lat temu. Co zaprojektował oprócz Hali Ludowej? Zobacz!

Najsłynniejszy wrocławski architekt, Max Berg, urodził się dokładnie 150 lat temu, 17 kwietnia 1870 roku. Większość mieszkańców kojarzy go z gmachem Hali Ludowej. Została ona wzniesiona w latach 1911-1913. We Wrocławiu podziwiać możemy jednak więcej budynków zaprojektowanym przez słynnego Niemca. Część z nich nie pełni już swojej roli, niektóre przechodzą właśnie renowację, a inne służą mieszkańcom do dziś. Na slajdach w galerii przedstawiamy dzieła Maxa Berga, jakie zachowały się w stolicy Dolnego Śląska. Znasz je wszystkie? Przejdź dalej strzałkami, klawiaturą lub gestami na monitorze

