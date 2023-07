Fontanny Książa odtwarzane. To ostatni etap remontu. Zobaczcie je na żywo i na archiwaliach!

Fontanny w Zamku Książ budzą się po 30 latach snu

Tego lata zostanie odtworzona zniszczona tuż po wojnie balustrada przy schodkach znajdujących się po obu stronach fontanny na Tarasie Podkowiastym. To nie koniec dobrych wiadomości. Dzięki współpracy Zamku Książ w naukowcami z Politechniki Wrocławskiej udało się odnaleźć przedwojenne fotografie modeli zaginionych rzeźb zdobiących pierwotnie fontanny na Tarasie Środkowym, które także zostaną odtworzone. - _Po ponad 20 latach fontanny Książa na powrót napełniły się wodą. Od 2019 roku kompleksowo remontowane są wszystkie fontanny zdobiące zamkowe tarasy. W tym roku dokańczamy zaplanowany na dwa etapy remont Tarasu Podkowiastego. W ubiegłym roku kompleksowej renowacji doczekała się i została uruchomiona sama fontanna, a w tym, zostanie odtworzona zostanie balustrada znajdująca się niegdyś przy schodach po obu jej stronach. Tym samym zostaną nam tylko do remontu fontanny na Tarasie Środkowym i Kasztanowcowym_– mówi Anna Żabska, prezes Zamku Książ w Wałbrzychu.

Taras Podkowiasty - jakie prace zaplanowano?

Pora na fontanny Tarasu Środkowego

Boczne płaszczyzny balustrad basenów obu fontann są bogato dekorowane płaskorzeźbami o motywach geometrycznych i roślinnych. Ze środka każdej fontanny wyrasta kolumna zwieńczona głowicą koryncką. Trzony głowic ozdabiają lwie maski, z których tryska woda. Nie zachowały się do naszych czasów wykonane z brązu posążki kobiety i mężczyzny, które niegdyś stały na szczytach kolumn tych fontann. Pierwotnie fontannę zachodnią wieńczyła figura dziewczyny trzymającej kaczkę, z której dzioba tryskała w górę woda, zaś na kolumnie fontanny wschodniej ustawiona była analogicznie postać mężczyzny unoszącego rybę z dyszą wodotrysku zamontowaną w pysku. Figury bóstw wodnych zrabowano po drugiej wojnie światowej. Na szczęście w Archiwum Państwowym we Wrocławiu przetrwały fotografie modeli z 1922 roku wykonanych przez artystę, który stworzył rzeźby. Posłużą one w przyszłości jako materiał źródłowy do ich rekonstrukcji.