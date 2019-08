Folbluty, araby oraz … zabytkowe samochody na 9 dniu wyścigowym sezonu w najbliższą niedzielę na Partynicach

Jednym z nich będzie trzyletni Story Of Spirit, który po dwóch nieudanych występach na Służewcu odbudował się na Partynicach i w wyścigu na milę we Wrocławiu przybiegł na trzeciej pozycji. Interesująco zapowiada się w tym towarzystwie udział Trima, specjalisty od płotów, który tylko w tym sezonie ma już wygrane dwa płotowe wyścigi. Ma też jednak zaliczone kilka wygranych gonitw płaskich i jeśli swoim zwyczajem odskoczy rywalom na znaczną odległość, może być trudno go dogonić.

W stawce oprócz Story Of Spirit jest jeszcze kilka innych ciekawych trzylatków. Okazję do rewanżu będzie mieć klacz z japońskim rodowodem Ruler In Pink, która po udanym wejściu w tegoroczny sezon (druga), w rywalizacji z Valley Pride’m przybiegła czwarta, tracąc do rywala siedem długości. Irlandzkiej hodowli Shuri z kolei starty na polskich torach zaczynał na Służewcu, gdzie był czwarty i trzeci, potem pobiegł we Wrocławiu i zajął piąte miejsce, ale tylko półtorej długości dzieliło go od trzeciego konia na celowniku.

Klacz In Polonia po tym, jak po koniec czerwca zajęła drugie miejsce na Partynicach, na początku sierpnia zmierzyła się z najlepszymi trzyletnimi rywalkami w Oaks (była ostatnia). Jest jeszcze Mobecq, który debiutował jako trzylatek i w swoim pierwszym występie na torze zajął trzecie miejsce. Później jego forma trochę spadłą, w swoim ostatnim występie przybiegł szósty, cztery długości za Shurim.