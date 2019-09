Europejski Festiwal Konny rusza w ten weekend we Wrocławiu (HARMONOGRAM)

Takiego wydarzenia we Wrocławiu jeszcze nie było! Przed nami dziewięć (7-15 września) emocjonujących dni z końmi. W najbliższy weekend startuje Europejski Festiwal Konny, który wypełnią wyścigi, widowiskowe pokazy, zawody, wystawy, szkolenia oraz seanse filmowe. To wyjątkowe na skalę kraju wydarzenie rozpocznie się sobotnim Świętem Rekreacji Jeździeckiej. Natomiast dzień później, w niedzielę, 8 września, czeka nas Wielka Wrocławska & Gentleman’s Day z najbardziej prestiżową gonitwą przeszkodową sezonu - o Nagrodę Portu Lotniczego Wrocław. To dzień ze szczególną oprawą: uroczystą paradą otwarcia, pokazami łucznictwa konnego i jazdy husarskiej, konkursem „wyścigowa elegancja” oraz atrakcjami dla gentlemanów. Gospodarzem dnia będzie znany aktor oraz miłośnik koni – Karol Strasburger.

Święto Rekreacji Jeździeckiej – partynicka rekreacja w wielu odsłonach: pokazy ras końskich, zawody kucy, bieg ścieżką i wiele innych atrakcji

7 września (sobota), 9:00 – 17:00, wstęp wolny

WTWK Partynice, ul. Zwycięska 2 Wielka Wrocławska & Gentleman’s Day – wyścigowe emocje największej gonitwy przeszkodowej w Polsce, pokazy konne, święto wyścigowej elegancji oraz konkurs modowy z nagrodą główną – weekendem w szwajcarskim St. Moritz

8 września (niedziela), 13:30 – 18:30, wstęp wolny

WTWK Partynice, ul. Zwycięska 2 Przegląd filmowy „Konie i ludzie” – fascynujące dokumenty i fabuły ukazujące wyjątkowość relacji ludzi i koni

9-13 września, godz. 20:00, bilety – 5zł

Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a Sesje szkoleniowe trenerów nurtu naturalnego – nowoczesne podejście do metod treningu koni

9-13 września, godz. 9:00 – 16:00, udział płatny

WTWK Partynice, ul. Zwycięska 2 Wieczór swingowy i pokazy konne gwiazd festiwalu – zapierające dech w piersiach pokazy, po zmierzchu, z wykorzystaniem gry świateł i dźwięku: Gari Zoher, Blanka Sator , Bogusław Linda, Paweł Jachymek

14 września (sobota), godz. 19:00 – 23:00, wstęp wolny

WTWK Partynice, ul. Zwycięska 2 Międzynarodowe Mistrzostwa w Jeździe Bez Ogłowia Euro Equus – jedyne w tej części Europy zawody, w których jeździec ma do dyspozycji tylko sznurek zawiązany na końskiej szyi

13-15 września, godz. 10:00 – 18:00, wstęp wolny

WTWK Partynice, ul. Zwycięska 2 Festiwal „Winiarze i Przyjaciele” – wydarzenie towarzyszące, mające na celu rozsmakowanie wrocławian i nie tylko, w regionalnych produktach oraz odczarowanie wina, jako napoju dla elit.

14-15 września, godz. 11:00 – 23:00, 11:00 – 18:00, wstęp wolny

