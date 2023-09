Święto Sadów w Wierzchowicach w powiecie milickim. Pyszne jabłka, gruszki, śliwki, miody. Sami zobaczcie! FILM, ZDJĘCIA

Święto Sadów w Krośnicach w powiecie milickim

Święto Sadów ma ogromne znaczenie również dla samej Gminy Krośnice. Chociaż gmina nie jest typową gminą rolniczą, to otaczają ją liczne sady i winnice. Święto Sadów w Wierzchowicach stanowi doskonałą okazję do zakupu smacznych i zdrowych ekologicznych owoców z Doliny Barycz oraz innych produktów rolniczych, takich jak choćby miód.

Wśród dostępnych produktów klienci mieli wybór:

różnych odmian jabłek

śliwek

gruszek i

wielu innych owoców

Na stoiskach można było znaleźć także orzechy, miody oraz przetworzone produkty, takie jak chleby i ciasta. Nie zabrakło również lokalnego rękodzieła.

Tradycyjnie już można było spróbować smacznych placków z jabłkami w cieście naleśnikowym, przygotowywanych na miejscu przez strażaków z OSP Wierzchowice.

Jeśli dzisiaj nie udało się Wam dotrzeć do Wierzchowic, warto już teraz zaplanować udział w tym wydarzeniu na przyszły rok, w ostatni weekend września. To wyjątkowa okazja do cieszenia się smakiem sezonowych owoców i wsparcia lokalnych producentów.