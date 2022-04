Efektowny biurowiec w centrum odsłonięty. Część budynku wspiera się na kolumnach w przejściu podziemnym [ZDJĘCIA]

Przejście Słodowe miało zniknąć. Postulowali o to aktywiści, by całkiem wyburzyć niefunkcjonalne połączenie dla pieszych. Podziemna przeprawa łączyła dwie strony ul. Piotra Skargi, tuż przy skrzyżowaniu tej ulicy z Oławską. Pojawił się inny pomysł na wykorzystanie go. Podziemne przejście wykorzystano do zbudowania wyrastających z niego kolumn, które podtrzymują całkiem spory fragment nowej budowli.