Eberhard Mock. Na dnie alkoholowego upadku, w mrocznym Breslau (ROZMOWA Z MARKIEM KRAJEWSKIM)

Najnowsza powieść - „Mock. Golem” to rok 1920. Breslau. Oto, co mogę zdradzić. Na ekrany kin wchodzi głośny wówczas film Paula Wegenera „Golem”. To jest horror, który dzisiaj nas może bawić, ale wówczas budził przerażenie. Film ten wywołuje w środowisku wrocławskich Żydów histerię. Młode Żydówki popełniając samobójstwa, których motywy są niejasne. Eberhard Mock – sponiewierany potwornie przez swój alkoholowy nałóg – wkracza do akcji. Tymczasem we Wrocławiu pojawia się tajemnicza, dziwna sekta, tańczących, śpiewających młodych ludzi, którzy uważają, że są wybrańcami bogów. Nienawidzą mieszczan, a ich przywódca twierdzi, że spłodzi jasnowłosego Chrystusa z jedną ze swoich licznych gotowych na wszystko akolitek. Tymczasem wśród sfrustrowanych militarystów, byłych oficerów, budzą się nastroje rewanżystowskie po przegranej I wojnie światowej. Tyle mogę zdradzić…

No właśnie. Zdradził Pan, że Eberhard jest w nie najlepszej kondycji - i fizycznej, i psychicznej. Jest na dnie alkoholowego upadku. Opisałem stany deliryczne, w które popada, ponieważ już od dłuższego czasu odczuwałem duży dyskomfort związany z pijaństwem mojego bohatera. Otóż do tej pory przedstawiałem Mocka jako lubiącego się zabawić ochlapusa, niestrudzonego birbanta, wrocławskiego króla życia, bywalca mniej lub bardziej eleganckich lupanarów. To wszystko miało być zabawne, trochę niepoważne. Można było odnieść wrażenie, że nadużywanie przez niego alkoholu jest wynikiem chwilowej słabości, a nie strasznej choroby zwanej alkoholizmem. W ten sposób ukazywałem mojego bohatera od momentu powołania go do życia ponad 20 lat temu, w pierwszej powieści „Śmierć w Breslau”. Lata mijały i z czasem dotarło do mnie, że źle się czuję, opisując jego pijackie wyczyny jako coś normalnego, za co nie ponosi się większych, innych konsekwencji niż tylko pobrudzony paltot czy poranny ból głowy. Niebagatelne znaczenie miał fakt, że moją najbliższą rodzinę dotknęła choroba, jaką jest uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Zrozumiałem, że powinienem pokazać, że to, co przeżywa Eberhard Mock, jest strasznym cierpieniem, wynikającym z choroby alkoholowej, że on pije nie dlatego, że lubi, lecz dlatego, że nie jest w stanie przestać. Zrozumiałem, chyba po raz pierwszy, że literatura popularna nie musi się ograniczać do czystej rozrywki i może dotykać ważnych problemów – na przykład choroby alkoholowej. Uspokajam wszystkich moich czytelników, którzy pomyśleli: „Ach, dydaktyzm tutaj jakiś dostrzeżemy, a nie będzie akcji kryminalnej...” Obiecuję: wartkiej akcji na pewno nie zabraknie.

Dlaczego?

Z kilku powodów. Powód pierwszy: po co miałbym eksperymentować? Niech działa to, co działa dobrze. Do tej pory dorobiłem się rzeszy czytelników, którzy czytają moje książki, identyfikują się z moimi bohaterami i chętnie wchodzą do mojego świata literackiego. Nie chciałbym ich zaskakiwać nowymi postaciami, nowymi okolicznościami, nowymi miejscami. Po drugie - nie jestem w stanie wniknąć w psychikę kobiecą. Nie potrafiłbym spojrzeć na świat oczami kobiety. Jestem mężczyzną 54-letnim, w średnim wieku, wiem, jakie taki mężczyzna ma potrzeby, jakie targają nim fobie i niepokoje. Potrafię to wiernie przedstawić. Natomiast gdybym miał opisywać to, co czuje, jak reaguje kobieta - to bym chyba pobłądził. To nie moje terytorium.

Bałby się Pan, że to nie byłoby do końca prawdziwe?

Tak. Dam panu przykład. Większość kobiet odznacza się dużo większą wrażliwością na kolory, niż mężczyźni. Gdyby mnie pan zapytał, jaka jest różnica między kolorem szarym, a grafitowym, to bym nie wiedział. Dla mnie szary to szary. A kobiety potrafią odróżnić mnóstwo odcieni szarości. Dlatego ten świat, który bym postrzegał oczami kobiety, mojej ewentualnej bohaterki, byłby światem bez barwnych odcieni. I to już by było niewiarygodne. Albo gdyby protagonistka zakładała suknię i do niej dobierała broszkę, to ja nie wiem, jaka broszka byłaby odpowiednia, jaki kolor by pasował do jakiego koloru. Sam najchętniej ubieram się na szaro, bo najbliższe mi kobiety – żona i córka – stwierdziły, że do szarego pasuje każdy inny kolor.