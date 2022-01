Marek Krajewski, znakomity wrocławski autor, napisał książkę o demonach. "Demonomachia" trafi do czytelników 23 lutego

Jesienią ubiegłego roku, w czasie rozmowy o najnowszej powieści z Eberhardem Mockiem - "Diabeł Stróż" - Marek Krajewski opowiedział mi, że przygotowuje nową powieść. I, co było zaskoczeniem, nie o Popielskim, nie o Mocku, ale coś zupełnie zaskakującego...

Marek Krajewski: Muszę panu zdradzić, że kilka dni temu skończyłem pisać najnowszą książkę. W środę 27 października skończyłem powieść. Ostatnią kropkę postawiłem o godzinie 13.35.

O…

To jest powieść, o której powiem panu tylko tyle, że ukaże się w styczniu przyszłego roku, może na początku lutego, i że nie ma w niej ani Mocka, ani Popielskiego. Nie zdradzę też tytułu – to niespodzianka: moi czytelnicy z pewnością będą zaskoczeni. No, dodam też tylko, że jest krótsza niż moje poprzednie powieści....

A co się stało, że tak nagle, w tym pana literackim rytmie – wiosną ukazuje się Popielski, jesienią Mock, Marek Krajewski napisał trzecią książkę?

Ten mój rytm nie został zbytnio zaburzony, bo – uspokajam – Popielski ukaże się na wiosnę 2022 roku. Po spotkaniu z panem rozpoczynam rozmyślać o planie książki o Łyssym. Po prostu postanowiłem, że w tym roku napiszę trzy, a nie dwie książki.