Dziwne zdarzenie w centrum Wrocławia. Z karetki wypadły... nosze. ZOBACZ FILM I ZDJĘCIA

Pojazd należy do firmy Luxury Medical Care, która reklamuje się jako wysoko wyspecjalizowana jednostka świadcząca usługi z zakresu transportu medycznego oraz sanitarnego. Bezskutecznie próbowaliśmy dodzwonić się do firmy, by uzyskać komentarz do tej sytuacji.

Otrzymaliśmy tylko odpowiedź na maila, który wysłaliśmy do firmy: "Szanowny Panie, jesteśmy w trakcie wyjaśniania sprawy i w poniedziałek prześlemy Państwu komentarz dotyczący zdarzenia. Z poważaniem, Luxury Medical Care"

Policja ani inne służby nie musiały w tym wypadku interweniować. Nie doszło do zderzenia z innym pojazdem, nikt nie został poszkodowany, a utrudnienia w ruchu były nie wielkie, bo pracownicy firmy szybko uporali się z problemem, schowali nosze i lepiej zabezpieczyli drzwi pojazdu.