Dziewczyny ze Służb Ratowniczych. Wystartowała sprzedaż kalendarzy! Zobacz zdjęcia

Przedstawicielki oleśnickiego stowarzyszenia Marta Kubiak, Aldona Leksicka, Weronika Janiak, Asia Rutka, Wiktoria Wzgarda, Ola Mularczyk i Martyna Krawczak pozowały do zdjęć poszczególnych miesięcy. Za wykonanie zdjęć odpowiada fotograf Jarosław Krawczak.

Mamy nadzieję, że nasza obecność w Państwa domach przyczyni się do zwrócenia uwagi na fakt, że ratownicy (RATOWNICZKI) to przede wszystkim ludzie, którzy są wokół nas. Ale też na fakt, że każdy z nas robi wszystko, by móc się szkolić i doskonalić w tym co robimy, co jest naszą pasją - po to, by zwiększać szanse na przeżycie każdej osoby, z którą przyjdzie nam działać przy ratowaniu zdrowia lub życia - dodają.