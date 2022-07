Działki na Dolnym Śląsku z widokiem na góry. Tu możesz wybudować dom [OFERTY, ZDJĘCIA, CENY]

W pierwszym kwartale bieżącego roku Polacy rozpoczęli budowę 20 855 domów - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei do użytku oddano prawie 24 tysiące budynków jednorodzinnych. Domy powstają też na Dolnym Śląsku, bo kto z nas nie marzy o własnych czterech kątach z ogrodem. Region ma prywatnym inwestorom do zaoferowania m.in. przepiękne widoki, np. na góry. Jeśli poszukujecie działki z widokiem na góry, mamy dla was najciekawsze aktualne oferty sprzedaży. Zobaczcie najpiękniejsze działki do kupienia na Dolnym Śląsku na kolejnych slajdach. Pod każdym zdjęciem znajdziecie opis, lokalizację i cenę. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Pixabay/TryJimmy - zdjęcie ilustracyjne