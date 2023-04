Dramatyczny wypadek na al. Hallera we Wrocławiu. Kobieta zmarła w szpitalu Jarosław Jakubczak

We wtorek (11 kwietnia), około godziny 16, doszło do groźnego wypadku przy alei Hallera we Wrocławiu. Na skrzyżowania z ulicą Mielecką, kobieta została potrącona przez samochód ciężarowy, a następnie wpadła pod jego tylne koła. Była reanimowana na miejscu zdarzenia, a później przewieziona do szpitala. 36-letnia piesza zmarła we wtorkowy wieczór.