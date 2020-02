Dolny Śląsk. Zobacz, jakich szkód narobił huragan Dennis

Huragan Dennis na Dolny Śląsk dotarł w niedzielę po południu. Mocno wiało również w nocy.

Huragan Dennis w porywach osiągał prędkość do 90 km/h, choć przeciętna prędkość wiatru wynosiła 40 – 50 km/h. Jak poinformował nas oficer dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży pożarnej we Wrocławiu, w regionie strażacy wyjeżdżali do akcji związanych ze skutkami silnego wiatru ponad 60 razy.

Zazwyczaj interweniowali w przypadku połamanych drzew, które spadły na jezdnię lub budynkami. W kilku przypadkach wiatr uszkodził dachy budynków.

W niedzielę po godzinie 21 strażacy wyjeżdżali m.in. do Szklarskiej Poręby, gdzie na Zakręcie Śmierci złamane przez wiatr drzewo zablokowało jezdnię. Podobne interwencje straży prowadzone były też w miejscowości Złotów (gmina Trzebnica), W Wałbrzychu, przy ulicy Śrutowej drzewo niebezpiecznie pochyliło się nad posesją jednego z budynków, taka sama interwencja prowadzona była również w miejscowości Gronów w powiecie zgorzeleckim.