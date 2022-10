Dolny Śląsk w czołówce pod względem liczby włamań i kradzieży w Polsce. Jak złodzieje wybierają mieszkania do włamania?

Do największej liczby kradzieży z włamaniem w województwie dolnośląskim doszło w miastach powiatowych: Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. "We wrześniu 2022 r. odnotowaliśmy na terenie powiatu wrocławskiego 16 kradzieży z włamaniem do mieszkań oraz 12 kradzieży z włamaniem do obiektów handlowych. Natomiast, w sierpniu na tym samym terenie: 23 kradzieże z włamaniem do mieszkań oraz 15 kradzieży z włamaniem do obiektów handlowych" - mówi nam asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.[/cyt] Na zdjęciu: Złodzieje na Popowicach. Mieszkańcy wrzucają do sieci filmy i zdjęcia podejrzanych mężczyzn. Pisaliśmy o tym tutaj: KLIK! Czego szukają złodzieje w naszych mieszkaniach? O tym przeczytacie na kolejnym slajdzie >>>

nadesłane przez czytelnika