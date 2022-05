Dolny Śląsk: sezon na polskie truskawki. Jak odróżnić je od innych, czemu są nieco droższe i dlaczego powinniśmy jeść nasze owoce?

Aby zobaczyć na własne oczy, jak prezentują się w tym roku dolnośląskie truskawki, wybraliśmy się z wizytą na plantację "Truskawki od Karola" w Jenkowicach. Mieliśmy okazję sami zbierać owoce z krzaków. Potwierdzamy więc słowa jednego z właścicieli plantacji, Karola Maciejczyka. - To ciężka praca - przyznaje plantator.

- Zaczynamy zazwyczaj o 4:00 rano, a kończymy o 9:00, by znów wrócić do tunelu lub na polce koło 18:00. Pracujemy w wysokiej temperaturze i w kucki lub klęcząc - opowiada pan Karol i dodaje. - Ale truskawki to nasza pasja.

Plantację "Truskawki u Karola" założyli 25 lat temu jego rodzice. Owocową pasję podziela także jego siostra, która zajmuje się także żywieniem. - Zarażam teraz tą pasją mojego partnera - śmieje się Weronika Maciejczyk. - To interes rodzinny. Nie wyobrażam sobie, by to mogło się kiedyś zmienić - twierdzi.