Niesamowity "Truskawkowy Księżyc" nad Wrocławiem. Robiliście zdjęcia? Jarosław Jakubczak

Niesamowity Księżyc w superpełni, zwany też Truskawkowym Księżycem, mogliśmy obserwować minionej nocy (14-15.06). Był wyjątkowo jasny. Szczególnie malowniczo prezentował się np. nad Odrą. Wrocławianie, korzystając z niemal bezchmurnej pogody, podziewali go podczas nocnych rejsów statkami, i fotografowali z różnych punktów miasta. Zobaczcie w naszej galerii, jak Księżyc "wędrował" nad miastem od wschodu do zachodu. Do kolejnych zdjęć można przejść również za pomocą strzałek, lub gestów. Fotografowaliście dzisiejszej nocy Truskawkowy Księżyc? Wyślijcie do nas zdjęcia. Chętnie opublikujemy je w galerii.