Dolny Śląsk na wakacje. Ciekawe zabytki, najlepsze kąpieliska, nietypowe noclegi, wodne szaleństwo w okolicach Wrocławia Emil Hoff

Wrocław latem jest piękny i gorący. W sezonie wakacyjnym jednak aż się prosi o wycieczki poza miasto do niezwykłych miejsc i atrakcji, które czekają na turystów zwiedzających województwo dolnośląskie. Zebraliśmy dla was pomysły i propozycje – TOP 15 rzeczy, które warto zrobić latem na Dolnym Śląsku, od wakeboardingu po nocleg w tipi, od zwiedzania nawiedzonych ruin po skoki na spadochronie. Zajrzyjcie do naszej listy, aby znaleźć inspiracje i pomysły na własny urlop i wakacje 2023 pod Wrocławiem.