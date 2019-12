Deweloperski CSR, czyli jak branża pomaga nie tylko od święta

Rozdajemy domy na święta

Budimex Nieruchomości w tym roku postawił na pomoc czworonożnym przyjaciołom człowieka. W tegorocznej akcji CSR-owej “Dom na święta”, za każdą podpisaną umowę zakupu mieszkania we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie przekaże budę dla psów znajdujących swoje schronienie w lokalnych schroniskach. Wszystko po to, aby zapewnić czworonogom dobre warunki życia na zimę, Celem akcji jest nie tylko doraźna przedświąteczna pomoc - zapewnienie ciepłego schronienia, ale przede wszystkim zachęcenie odbiorców kampanii do adopcji czworonogów i odmienienia ich życia na dobre.

Świąteczne inicjatywy deweloperów

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich w ramach swojej działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu odwiedzili Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Wspólnie z Fundacją Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, przekazano 150 świątecznych paczek dla Powstańców. W akcję zaangażowali się: AMABUD Sp. z o.o., Archicom, BBI Development, Dom Development, Immobart, Matexi, Novisa - dom w cenie mieszkania, ROBYG, Turret, Unidevelopment SA i Volumetric Polska.

Natomiast w ramach lokalnych działań Polski Związek Firm Deweloperskich - Oddział w Poznaniu, zorganizował już po raz ósmy akcję Deweloperzy Dzieciom. W ramach tegorocznej edycji pomoc otrzymało 80 podopiecznych rodzinnych i publicznych domów dziecka, jak również zawodowe rodziny zastępcze. Grupa spędziła beztroski dzień na kreatywnych, edukacyjnych zabawach i spotkała Świętego Mikołaja. Na beneficjentów czekały także wymarzone prezenty, fotobudka, wspólne śpiewanie kolęd i rozbijanie świątecznej piniaty.

CSR okiem Angel Poland Group

Społeczna odpowiedzialność biznesu to także jeden z filarów Grupy Angel Poland, która w tym roku już po raz kolejny postawiła na okołoświąteczne działania charytatywne we Wrocławiu i Krakowie. Zaangażowała w nie tylko pracowników, ale i mieszkańców ich inwestycji.

- Beneficjentem tegorocznych świątecznych działań wrocławskiego oddziału Angel Poland Group jest Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci - miejsce zasługujące na szczególną uwagę i wsparcie. Mieszkańcy naszego osiedla przy ul. Walońskiej spotkają się, aby wspólnie z pracownikami Angel Poland Group ubrać Bożonarodzeniową choinkę. W myśl zasady zero waste, która przyświeca nam na co dzień drzewko zostanie wypożyczone z wypożyczalni choinek. Podczas wydarzenia będziemy kwestować na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, ponieważ wierzymy, że zebrane środki pomogą placówce w realizacji tak ważnej społecznie misji, jaką jest niesienie pomocy chorym dzieciom. Świąteczną atmosferę umili nam występ artystyczny dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy Iskierka. Na wszystkich czekać będą ciepłe napoje: gorąca czekolada i świąteczny poncz. Tego typu akcje organizowane są również przez nasz zespół w Krakowie, który w tym roku wsparł Fundację „Szkoła bez barier”, działającą na rzecz edukacji dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami - mówi Natalia Sawicka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Angel Poland Group we Wrocławiu.

To nie pierwsze tego typu przedsięwzięcia realizowane przez Angel Poland Group. Deweloper każdego roku podejmuje się działań o charakterze społecznym nie tylko w magicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia, ale i przez cały rok.

- Myśl społeczna przyświeca nam przez cały rok, zaś jej beneficjentami są naprawdę szerokie grupy. W Krakowie, który uznawany jest za miasto królów Polski stawiamy na akcent żywej lekcja historii, zdając sobie sprawę z tego, jak ważna i wartościowa jest ona dla młodego pokolenia. Nasze budynki przy ul. Koletek i Sukienniczej, których historia sięga XVIII wieku udostępniliśmy w ramach wydarzenia “Żywa lekcja historii” uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego z ul. Stradomskiej. W bezpośrednim kontakcie mogli obejrzeć oni freski mistrza Bukowskiego i posłuchać o bogatej historii tych nieruchomości. Popadający w ruinę budynek Towarzystwa Dobroczynności, w którym zastaliśmy zaniedbaną salę gimnastyczną, został przez nas pieczołowicie odrestaurowany i tym bardziej cieszy nas, że kolejne pokolenia mogą obcować z tak wyjątkowym miejscem – mówi Małgorzata Nowodworska - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Angel Poland Group w Krakowie.

Grupa wspiera także lokalne działania kulturalne. W tym roku razem we współpracy z Radą Osiedla Przedmieście Oławskie zorganizowała wernisaż wystawy “Trójkąt Detali Licznych”. Celem Konkursu było zwrócenie uwagi na piękno i znaczenie detali architektonicznych, uświadomienie ich wartości i objęcia ochroną w procesie rewitalizacji dzielnicy i remontów kamienic, a także promocja walorów historycznych Przedmieścia Oławskiego i aktywizacja mieszkańców do wspólnotowych działań na rzecz tego miejsca.

- Z Przedmieściem Oławskim jesteśmy nierozerwalnie związani od początku naszej działalności. Stąd nasze zaangażowanie w rewitalizację części niedawno oddanych nabrzeży rzeki Oławy, brak grodzenia naszego osiedla czy wsparcie lokalnych inicjatyw. Zdecydowaliśmy się na objęcie patronatem konkursu “Trójkąt Detali Licznych”, ponieważ jego idea jest spójna z naszymi działaniami - wyjaśnia Natalia Sawicka.

Jednym z filarów działalności Angel Poland Group jest także aspekt ekologiczny, który ma realne odzwierciedlenie w realizacjach dewelopera. Inwestycje tworzone przez grupę charakteryzują się nie tylko wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych w trosce o środowisko, ale i z pozoru prostych rozwiązań przyjaznych naturze. Najlepszym przykładem tego typu podejścia jest krakowska inwestycja Angel Stradom, w której oprócz ładowarek do samochodów elektrycznych, instalacji przygotowanej z myślą o wykorzystywaniu wody deszczowej, znajdziemy również ogrody, w których mieszkańcy będą mogli hodować własne warzywa, czy umieszczone na dachach ule dla pszczół. Rozwiązanie ekologiczne stosowane są również w biurach należących do Angel Poland Group.

- W naszych biurach wdrażamy program bycia EKO: segregujemy śmieci, używamy żarówek LED, ograniczamy użycie klimatyzacji poprzez stosowanie folii przeciwsłonecznych w najbardziej nasłonecznionych witrynach. Spożywamy tylko filtrowaną wodę z kranu, ponieważ bardzo duży nacisk kładziemy na politykę „Biuro wolne od plastiku”. Do tych działań zachęcamy także naszych klientów poprzez kanały w social mediach. Promujemy tam ekologiczny lifestyle i zachęcamy do jazdy na rowerze. Umiejscowienie naszych inwestycji sprzyja tej formie komunikacji miejskiej. W pobliżu znajdują się liczne ścieżki rowerowe, a na terenie naszych osiedli dostępne są na nie stojaki - tłumaczy Małgorzata Nowodworska.

Angel Concept - relacja i komunikacja z tym, co ważne i piękne

Dotychczasowa działalność Angel Poland zaowocowała stworzeniem własnej organizacji charytatywnej - Angel Concept, której celem jest kreowanie platformy dla twórczości będącej łącznikiem z polską społecznością.

- Dostrzegliśmy potrzebę połączenia środowiska, w którym na co dzień tworzymy i działamy, z ludźmi i miejscami, które są zarówno piękne, jak i ważne. Chcielibyśmy zbudować więź pomiędzy naszą firmą, a naszymi klientami - naszymi sąsiadami, ponieważ pragniemy komunikować się jako społeczność. - twierdzi Ron Ben Shahar - CEO oraz Inwestor Angel Poland Group.

W ramach dotychczasowych działań Angel Concept grupa zaangażowała się między innymi w rewitalizację części nabrzeża rzeki Oławy, sąsiadującej z Angel River we Wrocławiu. W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Walońskiej zostały odnowione pomosty, jak również ogólnodostępny bulwar z nawierzchnią, oświetleniem, ławeczkami i nasadzeniami. Część otwarta dla mieszkańców miasta to także zielone patio od strony Walońskiej przy inwestycjach grupy.

Grupa wybudowała również i skomercjalizowała dom opieki dla seniorów Angel Care przy ul. Dyrekcyjnej. W planach jest realizacja ogólnodostępnego Parku Sensorycznego. Pobudzi on zmysły i stanie się celem samym w sobie. Będzie pretekstem do rozszerzenia sieci szlaków komunikacyjnych przyjaznych dla pieszych i rowerzystów korzystających z uroków Przedmieścia Oławskiego. W ramach parku powstanie także infrastruktura dla dzieci z niepełnosprawnościami. To będzie pierwsze takie miejsce we Wrocławiu. W planach działalności Angel Concept jest także dalsza współpraca z radami osiedli, na których realizowane są inwestycje grupy Angel Poland.