Derby we Wrocławiu. Mecz Śląsk - Zagłębie w sobotę [21.09.2019 r.]

Za drużyną Zagłębia trudny organizacyjnie czas, bowiem w ostatnich tygodniach z klubem pożegnał się trener van Dael oraz prezes Dróżdż. Zawodnicy pokazali, że nie musi to mieć na nich negatywnego wpływu i w ostatniej kolejce rozgromili Wisłę Płock aż 5:0. Na pewno jednak żałują, że widowisko z trybun lubińskiej areny oglądało tylko niespełna 3 tysiące widzów.

Tak było też w meczach Śląska z Zagłębiem, a najbardziej pamiętny przykład ostatnich sezonów to starcie z listopada 2017 r. WKS był w tabeli znacznie niżej, zmagał się z plagą kontuzji, a jednak zdołał pokonać faworyzowanych Miedziowych po bramce w doliczonym czasie gry.

Takich problemów z frekwencją nie ma we Wrocławiu. Poprzedni mecz z Pogonią oglądało na żywo 25 tysięcy kibiców i wszystko wskazuje na to, że w sobotni wieczór może być podobnie. Bo, chociaż WKS po remisie w ostatniej kolejce z Górnikiem stracił pozycję lidera, to kibice wrocławskiej drużyny dostrzegają i doceniają pozytywną odmianę, jaka zaszła w drużynie. A docenią jeszcze bardziej, gdy pokona lokalnego rywala.

Mecz Śląska z Zagłębiem rozpocznie się w najbliższą sobotę (21 września) o godz. 20 na Stadionie Wrocław.