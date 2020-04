Czy prezydent Wrocławia jest zwolniony z obowiązku noszenia maseczki?

Jeszcze w środę o noszenie maseczek apelował do Polaków minister zdrowia. - To nie jest odwaga, to nie jest pokazanie jaki jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zarazić innych. To jest objaw egoizmu - mówił minister Łukasz Szumowski o tych, którzy w przestrzeni publicznej maseczek nie zakładają albo zakładają je niedbale.

Prezydent Wrocławia słowami ministra najwyraźniej zbytnio się nie przejął. W czwartek rano na Instagramie zamieścił zdjęcie z samochodu służbowego i opatrzył podpisem: "W drodze do Warszawy po bardzo ważną rzecz". Na zdjęciu prezydent nie ma maseczki. A autem jadą z nim trzy inne osoby - kierowca i dwoje pasażerów.

Zgodnie z przepisami, podczas podróży samochodem musimy mieć zasłonięte usta i nos. Wyjątek stanowi wyłącznie podróż samodzielna albo z osobami z którymi prowadzimy wspólne gospodarstwo. Maseczek w autach nie muszą zakładać także dzieci do 4 lat. Prezydent, chcąc przestrzegać prawa i stosować się do obowiązujących zasad - do czego regularnie namawia wrocławian - powinien więc podróżować w maseczce. Dlaczego postąpił inaczej?