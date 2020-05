Czy już rozliczyłeś PIT za 2019 rok? Czas się kończy!

Sprawdź, jak na ostatni dzwonek rozliczyć się z fiskusem [OTO NASZ PORADNIK].

W tym roku – z powodu epidemii koronawirusa – podatnicy dostali dodatkowy miesiąc na rozliczenie się z fiskusem. Ostatecznym terminem na złożenie zeznania podatkowego jest 1 czerwca, czyli najbliższy poniedziałek. Rozliczyć się możemy w sieci, wysyłając zeznanie pocztą lub odwiedzając urząd skarbowy. Z uwagi na epidemię koronawirusa, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dała więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych. Choć standardowy termin minął 30 kwietnia, w tym roku można złożyć PIT do 1 czerwca (31 maja to niedziela, dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin przesunięto na poniedziałek - 1 czerwca) bez żadnych konsekwencji (brak odsetek za zwłokę). Dotyczy to wszystkich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Twój e-PIT po 30 kwietnia Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT zostało automatycznie zaakceptowane zeznanie podatkowe (jeśli wcześniej nie zostało złożone samodzielnie). Gdyby okazało się, że automatycznie zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to nadal zrobić zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą same wypełniają i przesyłają zeznanie do urzędu skarbowego.

Po 30 kwietnia nadal można korzystać z tej usługi i do 1 czerwca, poprzez opcję korekty deklaracji, która została automatycznie zaakceptowana, złożyć swój PIT. Składając korektę można w deklaracji zmienić wszelkie zawarte automatycznie informacje m.in. dane dot. ulg czy wyboru organizacji pożytku publicznego, której przekazujemy1 proc. podatku. Więcej informacji o usłudze znajduje się na stronie podatki.gov.pl Rozliczenie za pomocą aplikacji e-Deklaracje Aplikacja e-Deklaracje również umożliwia złożenie zeznania PIT po 30 kwietnia. Są tam formularze dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców, a także oświadczenie PIT-OP, za pomocą którego można przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji lub instytucji pożytku publicznego. Można tak złożyć zeznanie, jak i korektę. Podatnik może przekazać 1 proc. swojego podatku poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub papierowo, składając oświadczenie do specjalnych urn zlokalizowanych we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce. Osoby, które chcą przekazać 1 proc., muszą zaznaczyć to w zeznaniu.

Deklaracje na papierze Deklaracja podatnika w formie papierowej jest przyjmowana przez urzędy skarbowe i będzie wywoływała skutek prawny jako ważniejsze rozliczenie podatkowe, niż to zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Trzeba pamiętać, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem. Swoje zeznanie podatkowe można też – jak co roku – wysłać pocztą. Trzeba się jednak liczyć z dłuższymi niż zwykle kolejkami z powodu obostrzeń epidemicznych. Dolnośląskie urzędy skarbowe będą czynne w poniedziałek od 12.00 .do 18.00. Niedopłata i zwrot nadpłaty w usłudze Twój e-PIT Jeśli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy powinien do 30 maja powiadomić o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji jest 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki. Warto również samemu sprawdzić czy z deklaracji automatycznie zaakceptowanej w usłudze Twój e-PIT nie wynika kwota podatku do zapłaty, a jeżeli tak wpłacić ją do 1 czerwca. To ostatni moment na rozliczenie PIT bez konieczności zapłaty odsetek.

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z rocznych zeznań pozostaje bez zmian. Podatnicy, którzy złożyli zeznanie podatkowe elektronicznie otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące. Mikrorachunek podatkowy Przypominamy, że od 1 stycznia tego roku, PIT (podobnie jak CIT i VAT) płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na swój indywidualny rachunek podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wyjdzie kwota do zapłaty, będą mieli automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek w sieci.

Numery pod którymi udzielane są informacje podatnikom we Wrocławiu Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu: 71 7950 514 Obsługa wg nazwisk/nazw Litery: A, C, Ć, F, G, P, R, Ż, L, M, V, Y,

71 7950 516 Obsługa wg nazwisk/nazw Litery: B, D, E, I, J, K, Ł, N, O, Z 71 7950 517 Obsługa wg nazwisk/nazw Litery: H, Ś, T, W, S, U Urząd Skarbowy Wrocław - Fabryczna: 71 7977 303 - Infolinia PIT 71 7977 311- e-PIT 71 7977 222- Rozrachunki PIT 71 7977 217- Rozrachunki PIT Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki: 71 7985 305 71 7985 310 71 7985 314 Urząd Skarbowy Wrocław - Psie Pole: 71 3265 250 (podatnicy prowadzący działalność gospodarczą) 71 3265 237 (zaświadczenia (o dochodach, niezaleganiu) 71 3265 245 (informacja ogólna) Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto: 71 7866 702 71 7866 705 71 7866 730 Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście: 71 3714 014 71 3714 180 71 3714 120 Wszystkie numery telefonów dostępne są na stronie internetowej BIP dolnośląskich urzędów skarbowych pod adresem: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl.

Rząd znosi kolejne ograniczenia.