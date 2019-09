Czy już niebawem polecimy do Ameryki bez wiz? Przeczytaj!

Jak podał portal Onet.pl współczynnik odmów wjazdu do Stanów Zjednoczonych dla obywateli Polski spadł do 2,8 procent. A to oznacza, że nasz kraj może wreszcie dołączyć do programu bezwizowego ( Visa Waiver Program), bo jego podstawowym warunkiem jest uzyskanie współczynnika odmów poniżej 3 procent.

Okres rozliczeniowy kończy się 30 września, wydaje się jednak, że pozostały do tego czas nie będzie miał wpływu na zmianę sytuacji..

Odsetek odmów wydawanych Polakom wizy spadał z roku na rok. W roku 2017 było to prawie 6 proc. w roku ubiegłym 3,99 proc.

Wiceprezydent USA Mike Pence w czasie wizyty w Polsce na początku września mówił, że Polska jest bliska spełnienia warunków, które zbliżają nas do programu ruchu bezwizowego. - Gdy zakończy się proces certyfikacji, chcemy szybko nominować Polskę do programu Visa Waiver - mówił Pence.

W tej sprawie wypowiadała się również ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Jej zdaniem zniesienie wiz dla Polaków będzie możliwe do końca 2019 r. lub do marca 2020 r.