Czy będzie twardy lockdown? Minister Gliński odpowiada

Od początku pandemii do 28 listopada 2021 roku w Polsce na COVID-19 zachorowało 3 507 828 osób. Na skutek zakażenia zmarło ogółem 83 037 osób, co stanowi 6 proc. wszystkich zgonów z tej przyczyny w całej Europie.

W okresie od 27 września 2021 do 28 listopada 2021 z powodu COVID-19 w naszym kraju zmarło 9 403 osób (w analogicznym okresie w roku ubiegłym – w tzw. drugiej fali – liczba ta wyniosła 16 349), przy obecnej wyszczepialności dwiema dawkami na poziomie 59,69 proc. populacji. W skali całej Polski druga fala epidemii doszła maksymalnie do poziomu 25,6 tys. rejestrowanych dziennie zakażeń, który został osiągnięty 11 listopada 2020 roku. Z kolei podczas trzeciej fali, która dla całej Polski była do tej pory najwyższa, średnia liczba zakażeń dochodziła do niemal 28,9 tys. Odnotowano ją 1 kwietnia 2021 roku. Obecna, czwarta fala osiągnęła szczyt 24 listopada z liczbą 28 380 zakażeń (dane Business Centre Club za: ministerstwem zdrowia).