Czarna wdowa i inne pająki w Galerii Victoria. To nie dla tych z arachnofobią... Zobaczcie!

Ta wystawa pająków, którą możecie zobaczyć w Galerii Victoria w Wałbrzychu, jeździ po całej Polsce. W Wałbrzychu będzie jeszcze do niedzieli, 28 stycznia. Prezentowane są na niej dziesiątki pająków, w tym najbardziej jadowitych pająków świata. Można zobaczyć chociażby Czarną wdowę oraz Wdowę Madagaskarską.

- Dla wielu z oglądających to, jak wyglądają te pająki, jest totalnym zaskoczeniem. U nas dowiecie się, jakie to gatunki, ile jadu mają, skąd pochodzą, jaka jest siła jadu, jak na co dzień żyją - mówi Elena Nowak pracownik wystawy Pająków.