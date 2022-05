Cuda na targu staroci we Wrocławiu. Co tam można kupić? [ZDJĘCIA]

Amatorów minionych epok we Wrocławiu nie brakuje a impreza, która odbywa się u zbiegu ulic Szewskiej i Wita Stwosza to dla nich prawdziwy raj. Na Wrocławskim Jarmarku Staroci wśród niezliczonej ilości przedmiotów znaleźć można perełki złowione przez sprzedawców, którzy podróżują po całej Europie w poszukiwaniu skarbów, a we Wrocławiu pojawiają co miesiąc na trzydniowych spotkaniach.

Wrocławski Jarmark Staroci można odwiedzać do 3 maja.