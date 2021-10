Co za drań. Odwiedził koleżankę w Wałbrzychu i okradł jej mamę! Straty sięgają 30 000 zł! Adrianna Szurman

Na długo tę wizytę i tę znajomość zapamięta nastolatka z Wałbrzycha i jej mama... Dziewczyna wpuściła do domu kolegę, który przyszedł do niej w odwiedziny. Okazało się jednak, że to nie tęsknota za koleżanką go tam przywiodła... 18-latek okradł mamę koleżanki i spowodował duże straty w jej portfelu