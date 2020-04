Cmentarze komunalne we Wrocławiu otwarte. Można odwiedzać groby bliskich (20.04.2020)

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu poinformował, że zakaz wstępu na wrocławskie cmentarze został zniesiony. Oto treść komunikatu:

Informujemy, że od dnia 20 kwietnia br. (poniedziałek) w związku ze złagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem COVID-19 wszystkie cmentarze komunalne zostają otwarte dla odwiedzających oraz dla osób posiadających stałe przepustki uprawniające do wjazdu na cmentarze we wtorki i piątki. W biurach cmentarzy komunalnych będą załatwiane tylko niezbędne formalności związane z bieżącymi pochówkami. Osoby załatwiające formalności prosimy o wchodzenie do biur pojedynczo. Pozostałe sprawy prosimy przełożyć na późniejsze terminy.

Zmiana dotyczy wrocławskich cmentarzy komunalnych:

CMENTARZ KOMUNALNY ODDZIAŁ OSOBOWICE

ul. Osobowicka 59, tel. 71/325-22-88

CMENTARZ KOMUNALNY ODDZIAŁ GRABISZYN

ul. Grabiszyńska 333, tel. 71/363-33-31

CMENTARZ KOMUNALNY ODDZIAŁ PAWŁOWICE

ul. Złocieniowa 29, tel. 71/345-74-72

CMENTARZ KOMUNALNY ODDZIAŁ JERZMANOWO

ul. Jerzmanowska 53, tel. 71/352-30-09