Ciąg dalszy protestów na Dolnym Śląsku? Rolnicy się nie poddają. Planowana jest blokada A4 i S5 pod Wrocławiem

Będzie blokada autostrady i dróg ekspresowych?

Według wstępnych planów, maszyny rolnicze mają wjechać na autostradę A4 we wtorek, 20 lutego. Wtedy to zablokowany zostanie węzeł Brzezimierz. Rolnicy z Oławy i okolicznych miejscowości mają tam strajkować aż do niedzieli, 25 lutego. Protest będzie trwał codziennie, w godzinach od 6:00 do 22:00.

Autostrada A4 to nie jedyna trasa szybkiego ruchu, która zostanie objęta strajkiem. Protest może się także odbyć na drodze S5 na Dolnym Śląsku. Wszystko zależy od efektów spotkania, które rolnicy z okolic Oleśnicy planują odbyć we wtorek, 20 lutego. Wtedy to zapadnie decyzja, czy będzie kontynuowany strajk.