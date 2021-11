Ci artyści wystąpią na festiwalu One Love we Wrocławiu [GALERIA]

Festiwal One Love ma długoletnią historię. Odbywa się co roku już od siedemnastu lat. Do Wrocławia w ten jeden listopadowy dzień zjeżdżają się fani muzyki reggae i alternatywnej z całej Polski i nie tylko.

W ostatnich latach festiwal przeszedł metamorfozę, dzięki czemu na scenie możemy zobaczyć nie tylko gwiazdy reggae, ale też uznanych artystów tworzących muzykę innych gatunków: drum'n'bass, hip hop, muzykę alternatywną czy muzykę elektroniczną.

Festiwal One Love odbędzie się w Hali Ludowej przy ul. Wystawowej. Start o godz. 16.00. Wciąż można kupić bilety - do 19 listopada cena wynosi 129 zł, a w dniu imprezy - 150 zł.

Sprawdź szczegóły na oficjalnej stronie festiwalu.

W naszej galerii zdjęć przeczytacie o artystach, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji One Love.